Уголовное дело за истязание супруги возбудили в отношении жителя Гродно

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно стал фигурантом уголовного дела из-за истязаний жены. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Пострадала от действий дебошира женщина 1984 года рождения. Семейные скандалы вспыхивали, когда муж находился в состоянии алкогольного опьянения. Ссоры заканчивались тем, что мужчина поднимал руку на жену. Она в свою очередь обращалась в милицию.

Осенью прошлого года 35-летний нигде не работающий гродненец неоднократно привлекался к административной ответственности за семейные скандалы. Итогом такого поведения стало возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.154 УК (истязание).-0-