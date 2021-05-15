Уголовное дело за распространение личной информации гособвинителя возбудили в Могилевской области

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области возбудила уголовные дела по фактам незаконных собирания и распространения информации о частной жизни прокурорского работника, а также его оскорбления как представителя власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.

По материалам дела, неустановленные лица в конце апреля 2021 года в Telegram-канале разместили сведения о частной жизни государственного обвинителя - помощника прокурора одного из районов Могилевской области - без его согласия. Эти сведения составляли личную и семейную тайну потерпевшего, подчеркнули в прокуратуре.

Затем под этой информацией появились комментарии с оскорблениями потерпевшего, унижавшие его честь и достоинство. Они были выражены в неприличной форме и представлены для всеобщего обозрения и копирования в открытом доступе.

Уголовные дела по ч.1 ст.179 и по ст.369 УК для предварительного расследования прокурор направил в управление Следственного комитета по Могилевской области.-0-