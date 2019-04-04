Уголовное дело заведено на брестчанина за перевозку боеприпасов

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Бреста, который перевозил в своем автомобиле боеприпасы, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

Сотрудники ГАИ 2 апреля остановили в Бресте автомобиль "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился 62-летний местный житель. Во время общения и проверки документов правоохранители заметили в салоне полимерный пакет. В нем находились патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по внешним признакам на запал взрывного устройства.

"Экспертными исследованиями установлено, что обнаруженные патроны являются боеприпасами к нескольким видам пистолетов, винтовок, карабинов и ружей. Также назначена взрывотехническая экспертиза, которая определит, является ли брикет взрывчатым веществом", - сказал Дмитрий Иванюк.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-