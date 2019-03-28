Уголовное дело заведено на трех жителей Столинского района за избиение подростка

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в отношении троих молодых людей возбуждено уголовное дело за избиение 16-летнего парня в Давид-Городке, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Вечером 23 марта подросток стал свидетелем перепалки между двумя компаниями. Он подошел, чтобы помочь разрешить конфликт. Эффект получился обратным - завязалась драка, во время которой парню сломали челюсть. Сейчас он находится в больнице.

Столинский районный отдел Следственного комитета в отношении трех участников потасовки возбудил уголовное дело по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) УК. Двое фигурантов являются несовершеннолетними (им 16 и 17 лет), их товарищу 22 года. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.-0-