Уголовное дело заведено на водителя мусоровоза, сбившего в Бресте ребенка

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении водителя мусоровоза, который сбил на переходе шестилетнего мальчика. Такая информация размещена в Telegram-канале СК.

Авария случилась днем 19 мая в Бресте. За рулем автомобиля MAN был 44-летний мужчина. Проезжая перекресток улиц Сальникова и Махновича, он сбил на регулируемом переходе мальчика. С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали.

Следователи выяснили картину происшествия. Установлено, что малыш вместе с мамой возвращался из детского сада. Им нужно было перейти через дорогу. Когда на светофоре загорелся зеленый свет, мальчик побежал вперед.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К мужчине применено обязательство о явке. "Следователи провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемого и свидетелей. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы", - отметили в Следственном комитете.-0-