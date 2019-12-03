Уголовное дело заведено на жителя Барановичей за лжесообщение о минировании завода

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за лжесообщение о минировании промышленного предприятия, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В оперативно-дежурную часть Барановичского ГОВД сообщение о минировании завода поступило 2 декабря около 21.20. На место незамедлительно выехали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, МЧС, бригада скорой помощи. Правоохранители предприняли необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, провели неотложные следственные действия. Были эвакуированы 150 человек. Обследовав завод, специалисты не обнаружили опасных предметов. В 23.15 предприятие восстановило свою работу.

"Установлено, что звонок в милицию поступил с телефона, находящегося в одной из квартир в Барановичах. Звонившим оказался 43-летний работник этого завода, его задержали по месту жительства. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе в концентрации 1,8 промилле", - рассказала подробности Наталья Сахарчук. Причину своего поступка мужчина объяснил нежеланием идти на работу.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК. "В соответствии с законом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или других действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - добавил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.-0-