Уголовное дело заведено на жителя Барановичей за убийство собаки

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за убийство собаки, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел в частном секторе вечером 7 ноября. Мужчина 1974 года рождения хотел погладить соседского пса, но тот укусил его за палец. Горожанин вернулся домой, взял гладкоствольное охотничье ружье и застрелил собаку. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Назначены баллистические, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы.

Установлено, что у подозреваемого отсутствовало разрешение на хранение оружия.-0-