Уголовное дело заведено на жителя Пинского района за избиение подростка

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинского района напал в сквере на подростка и беспричинно избил его, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Парень шел по зеленой зоне, разговаривая по мобильному телефону. Неожиданно на него напал неизвестный, повалил на землю и стал наносить удары по разным частям тела. О случившемся подросток сообщил в дежурную часть Пинского ГОВД, подробно описав злоумышленника.

Фото УВД Брестского облисполкома

Нападавшего сыщики задержали по горячим следам на остановке общественного транспорта. Им оказался мужчина 1987 года рождения. Причину своего поступка он не смог пояснить.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-