Уголовное дело завели на двух могилевчан после случайно найденных на чердаке бухгалтерских документов

22 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области изучила и направила в суд Октябрьского района Могилева уголовное дело в отношении двух местных жителей об уклонении от уплаты в бюджет налогов в 2010-2013 годах. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Марина Титова.

Раскрыли преступление в ходе оперативно-разыскных мероприятий, обнаружив случайно на чердаке здания уже ликвидированного предприятия бухгалтерскую документацию. Проанализировав находку и подкрепив доказательной базой, могилевские следователи установили вину двух могилевчан в уклонении от уплаты налогов. Так, директор коммерческой структуры, получив от пособника фиктивные товаросопроводительные документы от подконтрольных ему лжепредпринимательских структур, умышленно завысил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, занизил налоговую базу налога на прибыль и сбора на развитие территории, внеся в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения. Это повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты налогов на общую сумму Вr39 765, что на момент совершения преступления являлось особо крупным размером.

По результатам расследования директору коммерческой структуры предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере) и применена мера пресечения в виде личного поручительства. Его пособнику предъявлено обвинение по ч.6 ст.16, ч.2 ст.243 УК и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий. Прокуратурой Могилевской области к обвиняемым предъявлен иск о взыскании в доход государства суммы неуплаченных налогов. Им грозит до 7 лет лишения свободы.-0-