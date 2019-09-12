Уголовное дело завели на мозырянку, подозреваемую в убийстве знакомой и поджоге дома

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский районный отдел СК возбудил уголовное дело по п.5 ч.2 ст.139 УК Беларуси в отношении пенсионерки из Мозыря, которая подозревается в убийстве знакомой и поджоге ее дома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Как сообщалось, в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД 11 сентября в 1.31 позвонила неизвестная и сообщила, что убила человека. Женщина называла разные места в Мозырском районе, где все произошло, в какой-то момент связь оборвалась. Вскоре поступило сообщение из деревни Романовка. Звонившая сообщила, что к ней в дом стучит какая-то женщина, кричит, ведет себя неадекватно. По указанному адресу отправились сотрудники ОВД. Одновременно из этой же деревни поступил сигнал о возгорании одного из домов. Прибывшие на место работники МЧС потушили пожар, в доме они обнаружили труп женщины.

Правоохранители, связав два происшествия, нашли подозреваемую. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и только утром смогла рассказать оперативникам свою версию произошедшего.

Предварительно установлено, что 62-летняя мозырянка вместе со своей 67-летней знакомой отдыхали на даче в деревне. После распития алкогольных напитков между женщинами возникла ссора. Более молодая дачница железным ухватом несколько раз ударила знакомую по голове, позвонила в милицию, подожгла тюль и выбежала из строения.-0-