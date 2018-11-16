Уголовное дело завели на водителя автобуса, сбившего мальчика в Чашникском районе

16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Уголовное дело завели на водителя школьного автобуса, насмерть сбившего мальчика в Чашникском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По информации следствия, 15 ноября 57-летний водитель автобуса высадил пассажиров в деревне Заборье вблизи остановочного пункта. Около 15.55 при движении задним ходом по ул. Центральной мужчина наехал на вышедшего из автобуса и находившегося на проезжей части пятилетнего мальчика. В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия. Мать погибшего мальчика была неподалеку, она шла встречать сына.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). К нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Для установления всех обстоятельств происшествия, а также свидетелей и очевидцев ДТП следователи обращаются с просьбой сообщить об имеющейся информации по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).