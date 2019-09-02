Уголовное дело завели на водителя Mercedes, врезавшегося в микроавтобус под Смолевичами

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичские следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, 1 сентября около 8.30 27-летний гражданин России за рулем легкового Mercedes 500 ехал по трассе М1 в направлении Минска. На 412-м км дороги вблизи поселка Центрального Смолевичского района он врезался в стоящий на правой обочине микроавтобус Mercedes Sprinter. В этот момент 35-летний водитель микроавтобуса и двое его пассажиров устраняли технические неполадки транспортного средства.

Трое находившихся у микроавтобуса мужчин и двое пассажиров легковушки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. "По предварительным данным, водитель Mercedes 500 находился за рулем в утомленном состоянии, - рассказала Татьяна Белоног. - По результатам первоначальных следственных действий Смолевичским РОСК в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). С подозреваемым работают следователи".

Следствие продолжается. Граждан, которые располагают информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, просят обратиться в Смолевичский РОСК или по телефону (801776) 2-94-18, (801776) 2-96-25.-0-