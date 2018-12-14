Уголовное дело завели на водителя, забравшего после ДТП косулю

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело завели на водителя, забравшего после ДТП в Минске косулю, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"В отношении 51-летнего мужчины, перевозившего 12 декабря сбитую автобусом на ул.Кижеватова в Минске косулю, возбуждено уголовное дело по статье "незаконная транспортировка диких животных", - уточнили в СК.

Как сообщалось, днем 12 декабря автобус в Минске сбил косулю, а водитель другой машины забрал животное с места ДТП и уехал. Правоохранители нашли мужчину, который взял тушу. Он был задержан сотрудниками ДПС и представителями Госинспекции охраны животного и растительного мира.-0-