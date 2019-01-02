Уголовное дело завели на жителя Брестской области за повторное нарушение таможенного законодательства

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малоритским районным отделом Следственного комитета по материалам Брестской таможни возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Брестской области за повторное нарушение таможенного законодательства, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В конце 2017 года житель Брестской области организовал перемещение на территорию ЕАЭС вне пункта пропуска телячьих туш общим весом около 600 кг и был задержан должностными лицами таможни во взаимодействии с сотрудниками пограничной службы. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП в виде штрафа в размере 40 базовых величин со взысканием стоимости предмета административного правонарушения.

В сентябре 2018 года он организовал аналогичную попытку незаконного перемещения партии одежды и предметов галантереи через белорусско-украинскую границу вне пунктов пропуска. Противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по факту пособничества в незаконном перемещении товаров через границу Евразийского экономического союза вне пунктов пропуска в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение (ч. 1 ст. 228-1 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.-0-