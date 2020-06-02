Уголовное дело завели в отношении жителя Барановичей за пьяное ДТП со смертельным исходом

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском РОСК расследуется уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб пассажир, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Смертельная авария произошла 29 мая примерно в 14.00 на дороге Ляховичи-Своятичи. Автомобиль Nissan, за рулем которого находился 60-летний житель Барановичей, двигался в направлении Ляховичей со скоростью около 80 км/час. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 53-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир не пострадали.

Фото УСК по Брестской области

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании концентрация алкоголя в крови составила 1,6 промилле. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Подозреваемый задержан. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Проведены осмотры места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.-0-