Уголовного авторитета задержали в Бресте

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте милиция задержала уголовного авторитета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

На 50-летнего лидера организованной преступной группы вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК. Мужчина и его 32-летний пособник подозреваются в серийных мошенничествах и других преступлениях. За полгода криминальный дуэт обманул несколько человек, завладев около Br17 тыс.

Деньги выманивались под различными предлогами: на организацию бизнеса по изготовлению памятников, покупку стройматериалов, ремонт дома. Некоторых жертв уговаривали оформить товары в рассрочку, обещая самостоятельно ее оплачивать. Старший из фигурантов избил 40-летнего жителя областного центра, требуя деньги. В результате тот отдал шантажисту $500. Кроме того, представившись милиционерами, подозреваемые "взыскали штраф" с 66-летней пенсионерки за организацию притона.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела за мошенничества, вымогательство и самовольное присвоение звания или власти должностного лица. Они находятся в СИЗО.-0-