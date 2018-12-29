Уголовные дела возбуждены по фактам трех поджогов кладовок в гомельской многоэтажке

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК Беларуси расследует уголовные дела по фактам поджога подсобных помещений - кладовок в одной из многоэтажек областного центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По трем фактам возгораний самодельных кладовок между этажами многоквартирного дома возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.218 УК (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления.

Как сообщалось, 29 декабря третий раз за месяц в подъезде многоэтажки по улице Советской Гомеля горели кладовые помещения. Одна из версий - занос постороннего источника зажигания. На тушение пожара кладовок спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выезжали также 17 и 18 декабря. Пожары были оперативно ликвидированы. Во всех случаях эвакуация жителей не проводилась, пострадавших нет. В огне уничтожено имущество в кладовых.-0-