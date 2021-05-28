Уголовные дела возбуждены за оскорбление и распространение личных данных работника прокуратуры

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска возбудила уголовные дела по фактам публичного оскорбления прокурорского работника в связи с выполнением им служебных обязанностей и незаконных собирания и распространения сведений о его частной жизни и персональных данных, составлявших личную и семейную тайну, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дел, неустановленные лица не позднее 13 мая этого года разместили для всеобщего обозрения в одном из Telegram-каналов информацию о частной жизни старшего помощника прокурора Заводского района Минска, а также фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер телефона, род занятий, цифровой фотопортрет.

В это же время под записью с личными сведениями и изображением неустановленные лица разместили оскорбительные комментарии с применением ненормативной лексики.

Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.179 и ст.369 УК. Уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Минску для организации предварительного расследования.-0-