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17 марта 2021, 13:56

Уголовные дела возбуждены за распространение информации о частной жизни прокуроров и оскорбление

Фото из архива
Фото из архива

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За распространение в Telegram информации о частной жизни и оскорбление работников прокуратуры возбуждены уголовные дела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура города Минска по результатам проверок, проведенных по сообщениям Генпрокуратуры и заявлениям самих работников, возбудила шесть уголовных дел о незаконном распространении информации о частной жизни, а также оскорблении представителей власти по ч.1 ст.179 и ст.369 УК.

Как установлено, участники отдельных чатов мессенджера Telegram разместили в общем доступе сведения о частной жизни и персональные данные работников прокуратуры города Минска, составляющие их личную и семейную тайну, а также оскорбительные комментарии в их адрес в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Эта информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу лиц.

Для организации расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Минску.-0-

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