Угонщик микроавтобуса в Хойникском районе попал в западню коробки-автомата

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Хойникского РОВД задержали угонщика автомобиля, принадлежащего местному жителю, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина сообщил в Хойникский РОВД, что в ночь с 12 по 13 декабря неизвестный угнал его микроавтобус "Мерседес Спринтер". Наутро он сам обнаружил авто в 150 м от того места, где накануне припарковал.

Оперативники уголовного розыска местного РОВД начали поиск преступника. В течение двух часов вышли на предполагаемого угонщика. Им оказался 23-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

Выяснилось, что, прогуливаясь в 3 часа ночи, пьяный парень увидел на улице машину. Дернул за ручку двери - оказалась открытой. В бардачке нашел запасные ключи от зажигания, запустил двигатель и попытался поехать. "Через полторы сотни метров бус уперся в дерево. Угонщик не знал, что в автомобиле с коробкой-автоматом не работает задняя передача. Все попытки выбраться из своеобразной западни не увенчались успехом. От громкого звука высоких оборотов двигателя проснулись местные жители, стали выглядывать в окна. Потерпев неудачу, парень бросил авто и пошел домой, где его и нашли милиционеры", - рассказал официальный представитель.

По факту совершения угона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК. Подозреваемый задержан.-0-