Угонщика будут судить за смертельное ДТП под Логойском

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о смертельном ДТП с угнанным автомобилем. Обвиняется 25-летний парень, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Утром 5 июля на трассе Р3 в Логойском районе очевидцы обнаружили в кювете Volkswagen Passat. Прибывшие на место медики констатировали смерть 25-летнего пассажира - уроженца Гомельской области, владельца автомобиля. Находившийся за рулем в момент аварии 25-летний парень получил легкие травмы. Следователи выяснили, что он водительского удостоверения никогда не получал.

Водитель авто и пассажир снимали жилье в деревне Юрковичи Логойского района. Там же работали на стройке. "В ночь на 5 июля мужчины вместе отдыхали в логойском баре. Воспользовавшись состоянием нетрезвого товарища, парень взял у него из кармана ключи от авто и поехал кататься по городу. Вернулся обратно перед закрытием заведения, посадил знакомого на заднее сидение его же машины, а сам снова сел за руль. Двигаясь со скоростью не менее 90 км/ч, вблизи Юрковичей водитель выехал на обочину. Машина вошла в занос и в результате вылетела в левый по ходу движения кювет, врезалась в деревья", - рассказала Татьяна Белоног.

По результатам освидетельствования у водителя в крови было выявлено 1,05 промилле спирта. К материалам уголовного дела приобщены заключения комплексной судебно-медицинской, автотехнической и трасологической экспертиз, проведенных УГКСЭ по Минской области.

Действия молодого человека квалифицированы по ч.1, 2 ст.214 УК (угон) и ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Фигурант находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-