Угонщика легковушки оперативно задержали под Волковыском

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Угонщика легковушки оперативно задержали сотрудники ГАИ под Волковыском, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Сегодня утром в дежурную часть Волковысского РОВД поступило сообщение об угоне белого "Фольксвагена". Злоумышленник уехал на авто прямо из-под дома владельца в деревне Верейки.
"К местам возможного следования машины были направлены наряды милиции. Примерно в 10 км от места угона на трассе Барановичи - Гродно экипаж ГАИ заметил похожий "Фольксваген". Водитель свернул с основной трассы, однако вскоре понял, что уйти от преследования не получится, и остановился", - рассказали в милиции.
Сейчас угонщик задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Есть основания полагать, что мужчина был пьян.-0-