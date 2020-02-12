Угонщика-рецидивиста задержали в Пружанах

12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах мужчина угнал легковушку и бросил ее на пустыре. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в райцентре ночью 11 февраля. Возле одного из частных домов был припаркован автомобиль Volkswagen. Дверь в машине оказалась незапертой, а ключ зажигания был в салоне, чем и воспользовался 24-летний мужчина. Он завел автомобиль и поехал кататься по городу. Когда иномарка застряла на пустыре, злоумышленник, не сумев выехать, бросил транспортное средство.

Мужчина задержан. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. За совершение повторного угона в отношении него Пружанским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК.-0-