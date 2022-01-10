Угоны авто и хищения из салонов: в столице задержан житель Столбцовского района

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угонял иномарки и похищал вещи из авто, в столице задержан серийный вор. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию обратилась минчанка с сообщением о том, что ночью пропала принадлежащая ей автомашина Mitsubishi, припаркованная во дворе жилого дома. Прибывшими сотрудниками милиции иномарка без следов взлома была обнаружена недалеко от дома, где ее оставляла владелица. Выяснилось, что женщина не закрыла дверь в авто, где находилась ее сумочка с запасными ключами, которыми и воспользовался злоумышленник", - рассказали в ГУВД.

Оперативники УУР ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Октябрьского РУВД столицы установили и задержали подозреваемого в совершении угона иномарки. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий 28-летний житель Столбцовского района.

Установлено, что мужчина в тот день совершил еще несколько попыток угона автомобилей, а также кражи из них. Так, в одной из иномарок, которую забыл закрыть владелец, подозреваемый повредил замок зажигания, однако завести не смог. В другое авто проник после того, как отжал уплотнитель и выдавил боковое стекло. Еще из двух автомобилей похитил имущество, часть из которого было обнаружено оперативниками у подозреваемого.

Следователи дали правовую оценку и возбудили в отношении задержанного уголовные дела за совершение серии краж и угонов.-0-