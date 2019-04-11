Угрожая ножами, минчанин отнял деньги у жительницы Смолевичского района

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разбойное нападение совершил минчанин на даче в Смолевичском районе, но благодаря слаженным действиям правоохранителей был задержан спустя несколько часов в столице, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сообщение о разбойном нападении поступило в милицию 10 апреля около 11.45 от 35-летней жительницы деревни Полянка Смолевичского района. Утром знакомый на вид мужчина взял у нее в долг небольшую сумму на маршрутку до Минска. Спустя некоторое время она увидела в окно, что тот же человек приближается к ее дому с ножами в руках. Он зашел и, увидев игравшего в доме малолетнего сына хозяйки, спрятал ножи за спину. "Мужчина потребовал деньги. Хозяйка отдала ему из кошелька последние Br35. Тот сказал, что этого мало, потребовал спиртного и забрал бутылку пива. После сказал, что женщина даже не представляет, что он мог бы с ней сделать. Эта фраза ее очень напугала, только через час она набрала мужу и уже после позвонила в милицию", - рассказали в УВД.

Прибывшие на место правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний минчанин. Мужчина жил вместе со своей бабушкой и периодически наведывался на ее дачу в деревне. Информация была передана в ГУВД Мингорисполкома, ориентировки направлены нарядам у станции метро "Могилевская", куда прибывают маршрутки из Смолевичей, а также сотрудникам в районе проживания предполагаемого преступника.

После 14.00 поступила информация, что похожего по приметам человека видели в районе улицы Жудро. Туда были направлены группа задержания Фрунзенского отдела Департамента охраны и сотрудники ОМОН УВД Миноблисполкома. Мужчина был задержан и доставлен для разбирательства в Смолевичский РОВД, проинформировали в милиции.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по статье "разбой", он также подозревается в краже в одном из домов деревни Полянка.-0-