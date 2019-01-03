Угрожавший взорвать здание в Минске мужчина страдает психическим расстройством - СК

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, который разместил резюме на сайте компании, а потом угрожал взорвать здание, где она расположена, страдает психическим расстройством. Это показала стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о заведомо ложном сообщении об опасности. "В отношении подозреваемого проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно ее результатам он страдает хроническим психическим расстройством. Это является основанием для применения к лицу, совершившему общественно опасное деяние, принудительных мер безопасности и лечения", - проинформировали в СК.

Действия мужчины квалифицированы по ст.340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд и применения принудительных мер безопасности и лечения.

Инцидент произошел 18 октября 2018 года. Мужчина отправил из дома несколько электронных писем с угрозами взорвать здание, получив от компании очередную автоматическую рассылку с информацией о рынке труда. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа взрывоопасных веществ не обнаружила. Мужчина был задержан.

В Следственном комитете рассказали, что всего в 2018 году было зарегистрировано 23 преступления по ст.340 УК. Больше всего (восемь) - в Минске, а наименьшее количество зафиксировано в Гомельской области - одно.-0-