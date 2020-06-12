Украинец несколько лет получал в Мозыре пенсию по паспорту умершего тестя

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец обманул белорусских почтовиков и несколько лет получал пенсию по паспорту умершего тестя, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Мозыре по проверочным материалам оперативников ОБЭП следователи возбудили уголовное дело. В мошенничестве подозревается 67-летний украинец, который в течение четырех лет получал пенсию по паспорту умершего тестя.

История началась в 2009 году, когда пожилой мозырянин уехал жить к дочке в Чернигов. Мужчина не предупредил о переезде местный собес и не сменил регистрацию, поэтому пенсия продолжала поступать на банковскую карту. Срок ее действия закончился в 2012 году и начисления приостановились. К тому времени белорус скончался и был похоронен в Украине.

В 2013 году зять покойного решил воспользоваться его белорусским паспортом. Через знакомого из Мозыря он вышел на специалиста городского управления по труду, занятости и соцзащите. "Для чиновницы выдумал легенду: мол, тесть находится в Чернигове, тяжело болеет, поэтому не может самостоятельно приехать и подать заявление на возобновление пенсионных выплат. Мужчина убедил специалиста сделать это на основании его письменного обращения и попросил определить местом выдачи наличных местное отделение почты", - рассказали в Мозырском РОВД.

Обманутыми оказались и работники почты, которым украинец выдал себя за покойника: он приходил с его паспортом. Несмотря на разницу в десять лет, мужчины были схожи, поэтому украинцу начали выдавать деньги.

"С 2013 по 2017 год иностранец похитил таким образом свыше 18 тыс. Сумма могла оказаться большей, но аферист на несколько месяцев приостановил свои визиты в Беларусь, что стало основанием для повторного приостановления выплат. Еще раз посетить собес украинец не решился", - отметили в милиции.

Сейчас следователи устанавливают роль каждого участника преступления. Действия специалиста городского управления по труду, занятости и соцзащите проверяются на предмет служебной халатности.-0-