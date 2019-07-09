Украинец пытался без декларации вывезти из Беларуси более $100 тыс.

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Украины пытался без декларации вывезти из Беларуси более $100 тыс., сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Белорусско-украинскую границу 46-летний водитель большегруза Volvo пересекал через республиканский пункт таможенного оформления "Верхний Теребежов". При выезде из республики он заявил об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. Однако при таможенном контроле в кабине среди личных вещей мужчины был найден обмотанный скотчем сверток, в нем находились $100 тыс.

За перемещение через границу незадекларированной валюты в крупном размере Брестской таможней в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 (контрабанда) УК.

"При перемещении через границу незадекларированных наличных денег в размере, превышающем в эквиваленте $30 тыс., предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок. Обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше $10 тыс.", - подчеркнули в Брестской таможне.-0-