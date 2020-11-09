Украинец пытался ввезти амфетамин в чехле мобильного телефона

Фото ГТК

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец в чехле мобильного телефона пытался ввезти в Беларусь амфетамин, который ему якобы дала знахарка для лечения раны на спине, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. 43-летний украинец был пассажиром легкового автомобиля Renault. Он ехал транзитом через Беларусь в Литву через пункт пропуска "Новая Гута". При проведении таможенного контроля служебная собака своим поведением указала на возможное наличие у гражданина запрещенных веществ. При опросе тот сообщил, что наркотики не употребляет и в данный момент их не везет. Однако при осмотре таможенники обнаружили под чехлом его мобильного телефона пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Как пояснил хозяин телефона, данное вещество ему дала знахарка в Украине, чтобы лечить рану на спине. Фото ГТК Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что это особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях - амфетамин. Украинец задержан. Гомельская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств и психотропных веществ) УК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!