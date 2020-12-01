1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец пытался ввезти в Беларусь 15 патронов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гомельские таможенники обнаружили 15 патронов калибра 9 мм у 58-летнего украинца, который ехал через пункт пропуска "Новая Гута" на автобусе Чернигов - Минск. "Выбрав для прохождения таможенного контроля зеленый коридор, он заявил, что ограниченных или запрещенных товаров не везет. Но во время таможенного осмотра были обнаружены предметы, конструктивно схожие c патронами. Мужчина пояснил, что забыл про нахождение патронов в своей сумке", - рассказали в ГТК.

Сейчас проводится проверка. Патроны направлены на баллистическую экспертизу в Государственный комитет судебных экспертиз по Гомельской области.

В действиях украинца усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 333-1 Уголовного кодекса.-0-