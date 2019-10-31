Украинец спрятал более 1,5 тыс. рыболовных снастей в тайниках авто

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Украины скрыл от таможенного контроля более 1,5 тыс. рыболовных снастей в тайниках под приборной панелью и над перчаточным ящиком автомобиля, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

53-летний мужчина ехал на территорию ЕАЭС из Украины на легковом автомобиле Opel через пункт пропуска "Новая Рудня". Выявить сокрытый в конструктивных полостях авто товар удалось с применением видеоэндоскопа. При дальнейшем досмотре таможенники извлекли упаковки и свертки, в которых находилось около 6 кг рыболовных крючков и воблеров. Общая стоимость сокрытого товара составила более Br7 тыс. Украинец признался, что рыболовные снасти приобрел для дальнейшей продажи.

В настоящее время незаконно перемещаемая коммерческая партия рыболовных снастей, а также автомобиль стоимостью около Br10 тыс. изъяты. Гомельская таможня проводит проверку.-0-

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