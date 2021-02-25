25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинцы похитили ценный багаж у россиянина в минском аэропорту. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"В середине февраля 46-летний гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. После прилета в белорусскую столицу мужчина не смог найти свой чемодан и обратился к сотрудникам аэропорта, те - в милицию. Выяснилось, что багаж на сумму 100 тыс. российских рублей прихватили двое пассажиров, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения", - рассказали в МВД.

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело, а сыщики Минского ОВД на воздушном транспорте начали устанавливать причастных к преступлению. Ими оказались ранее судимые на родине граждане Украины 30 и 35 лет, прилетевшие одним рейсом с потерпевшим. Когда гости увидели одиноко стоявший у ленты выдачи чемодан, забрали его и уехали из аэропорта.

В последующем мужчины переоделись в похищенное и гуляли по Минску. Правда, в тот же день, будучи пьяными, затеяли конфликт с прохожими, за что были задержаны и привлечены к административной ответственности.

Следователи признали иностранцев подозреваемыми по уголовному делу за хищение. Они находятся в ИВС.-0-