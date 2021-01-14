Укусившая милиционера жительница Солигорска получила два года домашней "химии"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Солигорского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 57-летней местной жительницы. Ей инкриминировано сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

В октябре женщину задержали на несанкционированном массовом мероприятии. Для разбирательства ее доставили в Солигорский РОВД. В служебном автомобиле женщина укусила милиционера за плечо.

"В суде обвиняемая вину признала частично. Пояснила, что не имела намерений нарушать общественный порядок", - сообщили в прокуратуре.

Суд признал фигурантку виновной. Ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В пользу потерпевшего суд также взыскал с обвиняемой Br500 в качестве возмещения морального вреда.-0-