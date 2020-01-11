Умер контрактник, получивший травму при эксплуатации тягача

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сержант контрактной службы, получивший вчера тяжелую травму в Стародорожском районе, скончался. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Врачи Стародорожской центральной больницы и Главного военного клинического медицинского центра, прибывшие из Минска, боролись за жизнь военнослужащего, однако, к сожалению, спасти его не удалось.

Как сообщалось, военнослужащий пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил серьезные повреждения.

Сержант служил в части в Старых Дорогах с 2018 года. За время службы по контракту показал себя как исполнительный и добросовестный специалист. Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким сержанта. Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку семье военнослужащего.-0-