Умер подросток, который потерял сознание в столичном бассейне

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер 15-летний подросток, который потерял сознание в столичном бассейне, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Инцидент произошел в одном из оздоровительных комплексов Минска 30 мая. Около 10.40 один из посетителей заметил, что на соседней дорожке тонет парень. Мужчина, позвав на помощь, нырнул за ним. Юношу достали из воды и оказали неотложную помощь, после чего госпитализировали.
Предварительно установлено, что парень самостоятельно плавал в бассейне. Пытаясь проплыть под водой дистанцию в 50 м, он потерял сознание и стал тонуть.
"Подростка спасти не удалось, сегодня он скончался в учреждении здравоохранения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в СК. -0-