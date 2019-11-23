Упавший под поезд в минском метро мужчина прооперирован, он в крайне тяжелом состоянии

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, упавший под прибывающий поезд в минском метро днем 22 ноября, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Вчера нейрохирурги провели срочную операцию, сегодня мужчина находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Он в крайне тяжелом состоянии", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, инцидент произошел днем 22 ноября в столичной подземке. На станции метрополитена "Площадь Якуба Коласа" около 14.40 перед прибывающим поездом упал 36-летний мужчина. В результате случившегося он получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в учреждение здравоохранения.-0-