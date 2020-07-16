Управление СК по Минску возбудило уголовные дела за сопротивление и насилие в отношении милиции

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление СК по городу Минску возбудило уголовные дела по ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел), задержаны четверо мужчин. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

Следователи при изучении предоставленных милицией видео выявили неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Правоохранителям в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. "Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения", - рассказали в СК.

"По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений", - проинформировали в СК.

Кроме этого, следователи установили, что задержанные 14 июля в Минске были причастны к организации и активному участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Минчане признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее по ст. 342 УК.

"В настоящий момент правоохранителями продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Полученные медицинские документы о состоянии здоровья пострадавших милиционеров, а также видеозаписи, размещенные на различных интернет-ресурсах, изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда экспертных исследований", - отметили в СК.

Вышеуказанные уголовные дела соединены в одном производстве.

"Следственный комитет ранее освещал особенности правоприменительной практики в части применения насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел. Акцентируем внимание граждан на то, что под насилием следует понимать любое противоправное осознанное воздействие на сотрудника, осуществляемое против либо помимо его воли", - подчеркнули в СК.

Там добавили, что в последнее время на территории столицы зафиксировано проведение несанкционированных массовых мероприятий. В СК напомнили о том, что сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок, а воспрепятствование их служебной деятельности противозаконно. Всем подобным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка.

Как сообщалось ранее, по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по городу Минску было возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК.-0-