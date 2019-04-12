Управляющая фермой из Новогрудского района присваивала деньги фиктивного работника

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Управляющая фермой из Новогрудского района присваивала часть зарплаты фиктивного работника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Женщина устроила на работу сторожем своего сына. Однако на дежурство вместо него выходил слесарь той же организации. Мужчине отдавали лишь часть заработанных денег. "Остальное оставалось в распоряжении управляющей фермой. Из этих средств, например, оплачивались алименты для бывшей супруги ее сына", - рассказали в пресс-службе УВД.
О преступной схеме стало известно правоохранителям. С сентября 2017 года по март 2019-го женщина похитила около Br2,1 тыс. Уголовное дело возбуждено по ст. 211 УК (присвоение либо растрата).-0-
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