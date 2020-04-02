Управляющего хозяйством из Ивьевского района будут судить за сокрытие падежа скота

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Прокуратура Ивьевского района изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению управляющего КСУП "Юратишки" в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

С января по август 2019 года на животноводческих объектах сельхозпредприятия произошел падеж более чем 100 голов молодняка крупного рогатого скота.

Управляющий достоверно знал об этом. Но вместо того, чтобы принять меры, он дал незаконные указания подчиненным должностным лицам о сокрытии фактов падежа. Также фальсифицировались первичные учетные документы и сведения статистической отчетности.

По требованию руководителя работники хозяйства писали заявления о покупке для личных нужд телят, которые на самом деле погибли и были утилизированы. Деньги за якобы приобретенную продукцию люди вносили в кассу предприятия.

"Умышленные противоправные действия обвиняемого повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, а также государственным интересам", - отметили в службе информации прокуратуры.

Прокурор Ивьевского района возбудил в отношении управляющего сельхозпредприятием уголовное дело по ч.2 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Уголовное дело находилось в производстве Ивьевского районного отдела Следственного комитета.-0-