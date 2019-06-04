Управляющий по банкротству уклонялся от возмещения ущерба предприятию в Слонимском районе

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управляющий по банкротству проигнорировал судебные решения о взыскании с него расходов, обусловленных его незаконными действиями, в пользу возглавляемой им сельхозорганизации. Одуматься заставило уголовное дело, возбужденное по материалам совместной проверки Слонимской финансовой милиции и прокуратуры Слонимского района, сообщили БЕЛТА в КГК.
В 2017 году управляющий безосновательно отстранил от исполнения обязанностей, а затем уволил работника сельхозорганизации. Тот обратился в суд и выиграл дело. Согласно решению суда работника восстановили и обязали выплатить ему около Br6 тыс. Эти расходы управляющий должен был в добровольном порядке компенсировать из своей зарплаты. В течение нескольких месяцев он выплаты не производил, что стало основанием для возбуждения исполнительных производств и взыскания средств в принудительном порядке.
Управляющий, опасаясь ареста имущества, вынудил юриста сельхозпредприятия обратиться в службу принудительного исполнения с письмом об отзыве исполнительных производств. Причем руководитель проигнорировал аргументы о том, что это является нарушением установленного государством порядка взыскания.
Только после возбуждения уголовного дела за злоупотребление служебными полномочиями фигурант погасил задолженность перед предприятием.-0-
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