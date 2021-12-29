Уровень рецидивной преступности снижается в Брестской области

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области наблюдается устойчивая тенденция снижения рецидивной преступности, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Общий уровень рецидивной преступности в регионе стабильно снижается на протяжении более трех лет. За последний год число таких преступлений сократилось с 2217 до 2022, или на 9%. В целом 38% всех преступлений совершили граждане, имеющие судимость. Большинство из них (72%) не имели постоянной работы. Участились случаи совершения ими преступлений в сфере незаконного оборота психоактивных веществ, умышленных причинений тяжких телесных повреждений, хулиганств, преступлений против половой свободы.

В прокуратуре Брестской области проанализировали результаты работы по реадаптации ранее судимых граждан, проделанной в 2021 году государственными, правоохранительными и другими органами. Повышенное внимание уделено вопросу трудоустройства: после освобождения из мест лишения свободы работу получили 31,5% таких граждан, что несколько больше, чем в 2020 году. Это направление работы в областной прокуратуре названо приоритетным.

Разработаны конкретные алгоритмы взаимодействия органов внутренних дел и служб занятости при трудоустройстве каждого не имеющего постоянной работы. Здесь важное значение имеет подбор работы в первые недели после возвращения из пенитенциарных учреждений. В ходе проверок в службах занятости прокуроры сориентировали на индивидуальный подход к каждому обратившемуся, а также предварительную проработку вариантов трудоустройства или профессионального обучения, не дожидаясь истечения срока отбытия наказания осужденных граждан.

По инициативе прокуратуры реализованы дополнительные меры для повышения эффективности реадаптации судимых лиц. Позитивную роль должно сыграть и отделение ночного пребывания для лиц без определенного места жительства в Бресте. Оно начало свою работу с 1 ноября и уже имеет постояльцев.

Органы внутренних дел усилили контроль за этой категорией граждан на местах. Проведено свыше 13 тыс. проверок по месту их жительства - установлено около 2,4 тыс. нарушений предписанных для граждан требований и правил поведения в быту. В лечебно-трудовые профилактории для медико-социальной реадаптации направлено 253 человека.-0-