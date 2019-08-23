Уроженец Ближнего Востока стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве в Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД раскрыли ряд преступлений, совершенных уроженцем Ближнего Востока. В отношении мужчины Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере). Такая информация размещена на сайте МВД.

В Беларусь мужчина приехал в начале 2000-х, имеет вид на жительство. В 2016 году он создал турфирму "Аль Шамс", которая до недавнего времени успешно работала. "В конце 2017 года мужчина взял в долг у знакомого $3 тыс. якобы на развитие бизнеса и не вернул. В 2018-м обманул двоих клиентов своего агентства: они полностью оплатили отдых, но никуда не поехали", - рассказали в МВД.

Когда предприниматель перестал исправно платить туроператорам, с ним прекратили работу, но свою деятельность он не свернул. "Взял с нового клиента стопроцентную предоплату и попросил директора другого турагентства продать ему тур, пообещав заплатить после оформления. Забрав пакет документов и передав клиенту, деньги мужчина оставил себе. Ущерб от четырех эпизодов мошеннических действий иностранца составляет на сегодня около $5 тыс.", - добавили в МВД.

Кроме того, мужчина каждые 2-3 месяца переезжал в новый офис и остался должен немалые суммы арендодателям.

Сейчас ГУБОПиК устанавливает других пострадавших от мошенничества, их просят обращаться в дежурную часть 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД по телефонам 8 (0232) 23-24-70, 8 (029) 108-10-02.-0-