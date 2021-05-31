Уроженец Ганцевичского района предстанет перед судом за поджог и кражу более $190 тыс.

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела о поджоге и краже более $190 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области.

По данным следствия, проживающий в России 26-летний уроженец Ганцевичского района весной 2018 года приехал вместе со знакомым на малую родину. Ночью 7 мая в деревне Ганцевичи он поджег хозпостройку на участке пенсионерки. Пока соседи и родственники тушили пожар, мужчина через окно залез в дом ее зятя и украл более $190 тыс. Затем фигурант уехал из Беларуси.

Следственно-оперативная группа со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области обнаружила и изъяла на месте преступления следы рук, обуви и орудие взлома - лом-гвоздодер. Были проведены экспертизы, результаты которых помогли установить обстоятельства преступления. Эксперты-пожаротехники пришли к выводу, что при пожаре в хозпостройке было три очага возгорания: внутри и снаружи. "Причиной пожара стал занесенный источник открытого огня. Также эсперты-генетики установили совпадение генотипа обвиняемого с выявленным биологическим материалом на ломе-гвоздодере, изъятом с места происшествия в 2018 году", - рассказали в областном управлении ГКСЭ.

Действия фигуранта квалифицированы по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом) УК. Мужчину нашли в России и экстрадировали в Беларусь. Он заключен под стражу.

Это уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. "Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - добавили в управлении Следственного комитета по Брестской области.-0-