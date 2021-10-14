Уроженец Туркменистана предстанет перед судом за незаконный оборот 1,2 кг мефедрона

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Туркменистана, которому инкриминированы два эпизода незаконных с целью сбыта приобретения, хранения и перевозки особо опасных психотропных веществ в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, фигурант вместе с иным лицом с 7 июня по 20 июля 2021 года через интернет приобрел и хранил с целью сбыта не менее 1205 г мефедрона, который перевозил на различном транспорте по Минску и Минской области до момента его задержания сотрудниками правоохранительных органов.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Партизанского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.328 УК.

Уголовное дело находилось в производстве Партизанского (Минска) районного отдела Следственного комитета Беларуси.

Примененную ранее к фигуранту меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-