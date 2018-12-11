Уроженец Вилейки выманил у знакомых более Br56 тыс.

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Вилейки выманил у своих знакомых более Br56 тыс. Столичным Советским районным отделом СК завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Расследование показало, что живший в Минске 28-летний ранее судимый уроженец Вилейки с сентября 2017-го по сентябрь текущего года мошенническим путем завладел деньгами и имуществом 11 человек. "По данным следствия, мужчина разрабатывал многочисленные легенды и вводил в заблуждение своих знакомых, чтобы получить от них деньги. Он рассказывал, что его отец владеет бизнесом в Норвегии, в некоторых случаях говорил о тяжело больной матери, - проинформировали в СК. - Так, в одном из случаев он получил от знакомого $300 под предлогом оформления необходимых документов для трудоустройства в норвежскую фирму отца. Кроме того, мужчина неоднократно брал деньги у знакомых под предлогом помощи в покупке автомобиля и недвижимости". Как отметили в СК, мать уроженца Вилейки на самом деле отбывает наказание в местах лишения свободы.

Жертвами становились и женщины, с которыми мужчина знакомился в интернете. Пользуясь их доверием, он брал деньги якобы для оплаты услуг стоматолога, замены водительского удостоверения, покупки жилья и автомобилей. "Одна из потерпевших и вовсе, согласившись на уговоры, сдавала в ломбард ювелирные изделия, которые мужчина обещал позже выкупить", - подчеркнули в СК.

Всего установлено 46 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. Общая сумма ущерба составила более Br56 тыс. Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество). Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-