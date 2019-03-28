Уроженец Витебска уехал в Украину и пропал

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Витебска в начале марта уехал в Украину и пропал, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Минска.
Октябрьским РУВД разыскивается без вести пропавший 47-летний Дмитрий Костиков, уроженец Витебска. Он 5 марта уехал на территорию Украины, после чего перестал выходить на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На вид мужчине около 40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Был одет в голубые джинсы, синий свитер, темно-коричневую дубленку с отворотом белого цвета, темную вязаную шапку, темно-коричневые ботинки со шнуровкой. У него была дорожная сумка темно-синего цвета. Особая примета - вертикальный шрам посередине лба.
Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС); 8 (017) 239-64-71 или в ближайший отдел милиции по номеру 102.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.393 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.1269 BYN
|2.126 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2906 BYN
|3.281 BYN
|3.295 BYN