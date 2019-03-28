Уроженец Витебска уехал в Украину и пропал

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Витебска в начале марта уехал в Украину и пропал, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Минска.

Октябрьским РУВД разыскивается без вести пропавший 47-летний Дмитрий Костиков, уроженец Витебска. Он 5 марта уехал на территорию Украины, после чего перестал выходить на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине около 40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Был одет в голубые джинсы, синий свитер, темно-коричневую дубленку с отворотом белого цвета, темную вязаную шапку, темно-коричневые ботинки со шнуровкой. У него была дорожная сумка темно-синего цвета. Особая примета - вертикальный шрам посередине лба.

Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС); 8 (017) 239-64-71 или в ближайший отдел милиции по номеру 102.-0-