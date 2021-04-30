30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженка Несвижского района "разводила" на деньги парней с сайта знакомств, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию обратился молодой человек, пояснивший, что его обманула девушка, с которой он познакомился на сайте знакомств. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска установили личность гражданки. Ею оказалась 25-летняя уроженка Несвижского района", - рассказали в ГУВД.

Как выяснилось, девушка, общаясь с потерпевшим на сайте, рассказала, что работает в туристическом агентстве. Предложила совместную поездку на отдых по крайне выгодной цене. Молодой человек согласился и перевел нужную сумму на карту. Также в переписке девушка призналась, что открывает бизнес и ей нужна небольшая сумма денег, которую она попросила дать взаймы ненадолго. Потерпевший решил помочь и перевел еще $500.

Когда наступило время поездки на отдых, девушка сообщила: появились неотложные обстоятельства и необходимо перенести поездку. Молодой человек усомнился в своей новой знакомой и стал требовать вернуть деньги - девушка придумывала различные отговорки.

Ранее к уголовной ответственности фигурантка не привлекалась. Установлено, что она совершила аналогичные мошеннические действия в Столине. Сумма ущерба превысила Br3,5 тыс.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г.Минска) РОСК.-0-