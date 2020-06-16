Уроженца Столина задержали с 2,5 кг альфа-PVP

16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Брестской области совместно со столичными оперативниками перекрыли канал поставки из России крупной партии особо опасного психотропного вещества. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители задержали в Минске 27-летнего уроженца Столина. У него в рюкзаке было пять полиэтиленовых пакетов с 2,5 кг альфа-PVP. Мужчина, работая курьером-закладчиком, уже готовил психотроп к расфасовке, однако реализовать не успел.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта. Возбуждено уголовное дело.-0-