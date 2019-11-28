Ущерб на сумму более Br61 тыс. нанес директор лесхоза в Витебской области

28 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Директор лесхоза в Витебской области давал указания своим подчиненным об отгрузке древесины потребителям без предусмотренной договорами предоплаты и по низким ценам, сообщили БЕЛТА в КГК.

Факты превышения служебных полномочий и причинения ущерба в размере свыше Br61 тыс. выявили работники Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований и Комитета государственного контроля Витебской области при внеплановой проверке лесохоза. "Установлено, что в 2018 году были заключены договоры с субъектами хозяйствования, согласно которым реализация древесины должна осуществляться после поступления стопроцентной предоплаты. Однако руководитель лесхоза давал указания подчиненным об отгрузке древесины потребителям, которые не внесли предоплату, а также организациям, имеющим задолженность свыше 1 тыс. базовых величин по оплате ранее поставленной продукции. Как следствие, лесохозяйственному учреждению причинен ущерб в размере более Br44 тыс.", - отметили в КГК.

Кроме того, в январе-феврале этого года директор приказывал отпускать древесину субъектам хозяйствования не по биржевым ценам, а по более низким. Ущерб составил Br17 тыс.

Прокуратурой Россонского района в отношении руководителя лесхоза за превышение служебных полномочий возбуждено два уголовных дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК.-0-