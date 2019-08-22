Ущерб ограбленного в Минске ювелирного магазина превышает Br1 млн

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб для ограбленного в Минске ювелирного магазина превышает Br1 млн, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Радио Минск" .

Проведена инвентаризация, ущерб, который причинен магазину, составляет более Br1 млн, проинформировала Юлия Гончарова.

Следователи и сотрудники ГУВД Мингорисполкома проводят мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Правоохранители просят граждан, располагающих информацией, которая может помочь следователям и оперативникам, например, видеозаписью с регистраторов автомобилей, обратиться в УСК по Минску по телефону (8017) 389-55-55.

Как сообщалось, 17 августа в 11.40 в помещение ювелирного магазина по ул.Киселева вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было.

Следователи устанавливают обстоятельства ограбления ювелирного магазина в Минске Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.207 УК (разбой, совершенный группой лиц).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный группой лиц) УК.-0-